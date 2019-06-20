海基會副秘書長兼發言人管安露因個人生涯規劃，將於六月底去職。發言人職務將由另位副秘書長蔡孟君接任。

海基會今(20)日舉行歡送會，並致贈「琉璃獎座」感謝管安露對海基會的貢獻。海基會董事長張小月肯定其工作成果，特別是對外發言宣傳及深化陸配服務，也期許管安露帶著豐碩的經驗，替學術領域及兩岸司法持續貢獻所長。

海基會董事長及同仁，給予未來將轉往學術界發展的她，最深的祝福。而海基會發言人職務，將由副秘書長蔡孟君接任。

管安露於2018年1月接海基會發言人，出身法官，曾分別在澎湖地方法院、高雄地方法院，以及台灣高等法院高雄分院服務，她大學畢業於台大法律系，碩士、博士就讀中山大學中國與亞太區域研究所，開始對兩岸議題有涉獵，碩士論文即研究兩岸婚姻的法院管轄，熟諳兩岸家事法，也常赴大陸與大陸法院交流。

在她大學畢業那一年，靠著專注力與恆心考上法官，當時她年僅23歲，創下當年最年輕當上法官的紀錄。去年一月放棄14職等一級法官的工作，降級降薪到海基會工作。

(旺報 )