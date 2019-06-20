研究人員登上樹冠走道，近距離研究樹冠層生態。（雪霸處提供）

解密樹冠層生態，雪霸國家公園延續樹冠研究與遊憩體驗，2013年完成台灣國家公園首座供學術單位研究使用的樹冠走道，帶動中海拔樹冠層昆蟲、鳥類、哺乳動物和依附植物的研究風潮，歷時2年構思與影像紀錄，「聖稜樹冠」生態影片一舉拿下4項國外大獎肯定，在遊客中心能免費觀賞。

雪霸處2009年起於區內進行「依附植物」調查，驚艷於樹冠層生態豐富多樣，為進一步深入樹冠層研究，參考位於馬來西亞沙巴島的世界第一條樹冠走道「波林樹冠走道」，4年後完成首座專供學術研究使用的樹冠走道，開啟國家公園森林研究的全新領域。

雪山頂峰之下，山巒起伏綿延不絕，針闊葉混合林、檜木林、冷杉林、和玉山圓柏林，隨著海拔高度依序而生，匯聚成壯闊的聖稜樹冠，雪霸處副處長鄭瑞昌說明，樹冠層是森林最高的地方，猶如森林的肌膚，能調節森林的呼吸，據研究，陸生生態半數居住於樹冠層，其中9成是昆蟲。

鄭瑞昌指出，研究人員架設鳥巢箱觀察，知悉人工林食物種類單一，以蜘蛛為主；天然林的食物種類豐富，以毛毛蟲居多，而喜愛繁殖於潮溼積水樹洞的樹蛙，最高可在20公尺的樹冠層生活，另外影片中可見鴛鴦寶寶們陸續孵化，跟著媽媽從巢洞躍下地面，而樹下的落葉層就是牠們的彈簧床。

鄭瑞昌表示，「聖稜樹冠」獲得休士頓影展自然與環境類別白金獎、美國短片競賽最佳紀錄片獎、人道主義短片優選獎，及全球電影競賽最佳紀錄片等殊榮，民眾現可於遊客中心視聽室免費觀賞，或於遊客中心販賣部、國家書店、五南書局和三民書局等處購得。.

(中時 )