(19:10更新)陣中老大哥中田翔輪休，栗山監督首度讓王柏融扛起火腿例行賽第四棒，首打席面對橫濱19歲年輕右投手阪口皓亮，纏鬥7球到滿球數後選到保送上壘，而橫濱換投後讓王柏融吞下2次三振，6局上半靠清宮幸太郎的陽春炮將比數追成4比4平手。

火腿一開賽就有攻勢，西川遙輝敲出左半邊安打上壘，接著全隊打擊率最高的近藤健介敲出二壘安打送回首分，首扛第四棒的王柏融纏鬥到滿球數後冷靜選到保送上壘。一、二壘有人的情況下，渡邊諒補上左半邊安打再添1分，可惜接下連2棒都揮空三振，火腿首局攻下2分暫時領先，橫濱新秀先發阪口花了33顆球才拿到3個出局數。

下個半局橫濱不讓火腿高興太久，靠接連安打攻下3分超前，2局上半橫濱更換投手國吉佑樹，火腿石井一成趁亂敲出陽春炮將比數追平。不過3局上國吉讓近藤健介和王柏融雙雙揮棒落空三振，3局下橫濱再一發陽春炮，靠筒香嘉智超前轟讓火腿反以3比4落後。

國吉佑樹被石井一成轟出陽春炮後回穩，連續讓火腿打者10上10下，5局上半才靠西川遙輝的二壘安打突破窘境，近藤健介保送上壘後盜上二壘，2人出局二、三壘有人時，王柏融上場打擊再次揮棒落空遭到三振，成為該半局第3個出局數。

6局上半橫濱由三嶋一輝上場投球，清宮幸太郎把握機會敲出追平陽春炮，將比數追成4比4平手。

(中時電子報)