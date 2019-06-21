新泉冰菓廠「雜冰」滿滿配料，來上一碗充滿飽足感。（巫靜婷攝）

苗栗造橋「新泉冰菓廠」位於台13線上有著簡單樸實的店面，自1964年創立至今，招牌是古早味冰棒及鳳梨冰，其中剉冰品項「雜冰」最熱銷，上頭鋪滿10幾種配料，光看就有飽足感，炎炎夏日來上一碗雜冰清涼又消暑，是大西村十分有名老字號冰店。

新泉冰菓廠三代傳承製冰技術，老闆李進雄提及製冰家業史說到，1944年祖父為了維持家計，在苗栗三灣街上開店賣冰塊、冰棒，20年後父親李新看中早期大坪為造橋、三灣周邊的物產集散地，選在此地開店，而自己堅持傳承第一代「最單純的古早味」研發出不同的冰棒口味。

新泉最著名的鳳梨冰堅持用新鮮鳳梨熬煮3小時以上製成，口感綿密，另外「雜冰」也是店內特色之一，為了讓客人「吃好吃足」，剉冰鋪上的配料多達10種，有芋圓、番薯圓、花生、珍珠、仙草、紅豆、綠豆、大豆、鳳梨、薏仁等，再淋上煉乳，滿滿一碗簡直可飽餐一頓。

雜冰配料豐富，但彼此不搶味，軟嫩仙草搭配充滿嚼勁的芋圓、珍珠，3種豆類不甜膩，淋上煉乳的紅豆更是絕配，薏仁濃稠有嚼感，燉煮的軟硬適中，一塊塊黃澄澄的蜜鳳梨，帶著一絲酸味綜合，整體品項CP值超高，用料實在。

店名：新泉冰菓廠

地址：苗栗縣造橋鄉大西村尖豐路78號

電話：（037）541529

營業時間：上午10點至晚間10點

售價：雜冰65元

(中時 )