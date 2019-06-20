日媒移花接木黑小吃店收錢看中天！ 謝寒冰：日本假新聞台灣很多人信

沒有合法登記的募款行為合法嗎？黃國昌和館長陳之漢將在623發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行活動，自稱已募款189萬活動費用，作家王丰20日下午在中天《大政治大爆卦》節目中提出四質疑，他要求黃國昌說明這189萬的募款來源，在沒有選舉募款帳戶下，要如何合法募款？另，他也懷疑這些募款來源是郭董嗎？因為原本郭董也有表明要加入遊行。

王丰表示，網紅館長陳之漢和時代力量立委黃國昌共推的623大遊行，名稱是「反紅色媒體」，首先要對紅色媒體的定義提出說明，難道是指對兩岸關係抱持正面立場的媒體嗎？像《聯合報》和《東森新聞雲》這些對兩岸都有正面立場，也被他們列為紅色媒體嗎？

第二點讓他感到好奇的是，黃國昌等為遊行募集的189萬是郭董捐的嗎？他認為在台灣要查金流來源很容易，623遊行的錢究竟是誰出的？為何遊行名稱有反旺中字眼？因為中天電視過去支持一直韓，所以因為這樣被反嗎？

王丰提出第三個問題是，郭董（郭台銘）應該說明一下，從參選到現在，動用了多少現金投入選舉活動，參選以來舖天蓋地的媒體廣告和報導，郭董是否該將金流或資金公開透明，因為只要是參加選舉，無論素人或資深政治人物，其資金來源和投入的資金都要攤在陽光下。

同時，王丰還提第四個質疑，針對國民黨總統大選黨內的初選公約，當初代表韓國瑜簽公約是孫大千，但參選人中唯一沒簽是郭台銘，他比喻像四人打麻將，有人就故意亂打亂玩，請問這樣麻將還能打嗎？如果說好的公約卻有人不簽，這還叫公約嗎？他認為這樣的公約已失去前提條件和價值，完全沒效力。

《大政治大爆卦》主持人周玉琴也質疑郭董不簽公約，這樣的公約是沒約束力的，同時也質疑623黃國昌反紅色媒體大遊行，錢從哪來？並認為黃國昌等因沒錢所以募資189萬，但募款被質疑名不正言不順，用途是政治或公益？在沒有政治專戶的情況下，黃國昌募款適法性確實令人質疑，郭董原本要參加遊行和黃國昌等站在一起，後改為在精神上支持，對此她認為監察院該好好查一查其募款合法性，究竟背後是否是郭董出錢？。而桃園市議員黃敬平也認為黃國昌這189萬募款非常快速，應該要正式公開募款的來源及合法性。

(中時 )