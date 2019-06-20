碩大肥美的花蛤為「金湖海灘花蛤季」帶來尋寶的樂趣。（李金生攝）

兩岸三地遊客為曾經烽火連天的金門海岸，帶來熱情和活力。（李金生攝）

縣府和旅行業者、航空公司一起為「2019金門夏日音樂季」及「金湖海灘花蛤季」精彩開幕。（李金生攝）

「等你來喔！」金門的美麗沙灘迎接遊客來到。（李金生攝）

Candy金門小女孩的動感舞蹈表演，預告金門暑假檔期天天精彩。（李金生攝）

縣府觀光處長丁健剛表示，金門縣旅行公會已整合在地業者，提出一些配套行程，期待迎接兩岸三地遊客來到。（李金生攝）

「2019金門夏日音樂季」及「金湖海灘花蛤季」將於7月18日至26日登場，邀請范瑋琪、畢書盡、茄子蛋和李千娜等兩岸三地逾20組藝人卡司與在地搖滾團隊，在號稱金門史上最強的暑假檔期中，用相當於240巨炮的火力，轟炸曾是「禁區」的后湖、成功海灘，帶領紅男綠女用熱情解放曾經烽火連天的金門海岸。

這項由縣府觀光處精心規畫，火線從后湖海岸一直延燒到成功海灘，標榜天天有主題，好吃又好玩的活動，網羅知性女聲-陶晶瑩、氧氣天后-范瑋琪、人氣偶像-畢書盡、金曲天團-茄子蛋、實力唱將-朱俐靜、金鐘歌手-李千那、叮噹、小宇、曾沛慈、孫盛希等兩岸三地超過20組超強藝人卡司，搭配在地赤后樂團隊輪番演出，點亮金門最燦爛耀眼的夜空。

在綿延數公里的黃金沙灘上，還規畫歡樂兒童樂園、親子戲水區及街頭藝人表演，同時也有飄香海濱的台灣小吃，要讓遊客在每個揮別城市喧囂的日子裡，在大海聲聲呼喚和人潮縱情歡笑中，一起享受被音樂、美食、海風和沙灘征服的快感。

縣府觀光處長丁健剛表示，金門縣旅行公會已整合在地業者，提出一些配套行程，期待迎接兩岸三地遊客來到，相關活動資訊可上金門觀光旅遊網及樂遊金門臉書查詢 。

(中時 )