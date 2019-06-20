長榮罷工 兩岸航線3班停飛 17:492019/06/20 旺報 李鋅銅 、 吳梓鍹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航勞資協商破局 工會：20日16時正式罷工 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會在會議場上突然宣布，自今（20）日16時起開始罷工。根據統計，桃園機場受到衝擊最重，目前已有16航班受影響，在工會宣布發動罷工後，長榮航空在官網已設置長榮航空罷工航班異動專區。 目前已知取消的航班包括兩岸航線三班，分別是：20日原定下午18:15 BR758台北飛杭州。BR757杭州21:25 飛台北。BR797高雄22:30 飛廣州。 (旺報 ) #罷工 #長榮 #兩岸航線 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮不給罷工會員優待機票 挨轟不當勞動行為 14:562019/06/17 生活 勞資協商三會 長榮航推薦柯莉娟律師 21:582019/06/17 財經 20日長榮勞資協商 開放直播 04:102019/06/18 生活新聞 資方協調中 工會：4點前若給滿意條件則停止罷工 15:262019/06/20 生活 《航運股》長榮航協商破局，工會宣布16時罷工 15:062019/06/20 財經 降低罷工衝擊 長榮：隨時更新航班資訊 15:252019/06/20 生活 長榮：盡全力協助旅客後續安排 15:442019/06/20 生活 《觀光股》長榮航罷工，雄獅：密切關注航班異動 16:312019/06/20 財經 《航運股》工會罷工，長榮航今已取消16航班 16:312019/06/20 財經 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 17:422019/06/20 生活 生活熱門新聞 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 LINE更新後沒說的事 這2個隱藏功能逆天了 - 生活 不斷更新》空服大罷工 今起3天長榮取消34航班 - 生活 長榮罷工！交通部4大應變方案出爐 - 生活 - 工商 長榮罷工今明恐310班停飛 4萬人受影響 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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