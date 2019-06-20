長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會在會議場上突然宣布，自今（20）日16時起開始罷工。根據統計，桃園機場受到衝擊最重，目前已有16航班受影響，在工會宣布發動罷工後，長榮航空在官網已設置長榮航空罷工航班異動專區。

目前已知取消的航班包括兩岸航線三班，分別是：20日原定下午18:15 BR758台北飛杭州。BR757杭州21:25 飛台北。BR797高雄22:30 飛廣州。

(旺報 )