長榮航空空服員下午4時起罷工，總經理孫嘉明在記者會上表示，很遺憾桃園市空服員職業工會發動突襲式罷工，許多航班不得不延誤或取消，對旅客造成不便、引起社會動盪不安，他鞠躬致上歉意。他強調，公司不會畏懼任何挑戰或威脅，也呼籲理性的空服員，回到工作崗位上。

孫嘉明說，今日會議上，經1小時討論，空服員工會就片面宣布無法達成共識，更在現場宣布罷工，不知道工會協商誠意何在？面對突襲式罷工，長榮將以負責任態度面對，在飛安前提下，降低旅客不便。

長榮目前已成立緊急應變小組，盤點人力、調整運能。不過，目前還不知道多少空服員響應罷工，孫嘉明指出，很多人是同儕壓力或一時情緒動員，才參加罷工投票，相信大多空服員是理性且有智慧，不要造成兩敗俱傷，放下成見，一起回到大家庭度過難關。

孫認為，公司的福利調整、辛勞航班改善，都提出可以長遠發展、實質提升勞工待遇的方案，但工會遲遲不願接受，也不提出對案，公司感到無奈。他強調，長榮是純民營公司，要為股東及員工負責，不會畏懼任何挑戰或威脅，空服員應體認公司近年年終、福利改善做的努力，勇敢站出來值勤，公司也會保護員工安全，免受工會不合理對待。

據悉，空服員工會稍早動員至長榮位於南崁的總部大樓，違法將整個大門口圍堵住，更在機場直接收走剛下飛機空服員的護照，引發內勤、地勤員工不滿，在公司大門口對峙。

孫嘉明表示，希望工會避免不理性、可能違法的行為，不要影響其他員工上下班或出勤。

(中時 )