市長侯友宜20日至樹林區武林國小參訪即將啟用的自立廚房。（許哲瑗攝）

市長侯友宜20日至樹林區武林國小參訪即將啟用的自立廚房。（許哲瑗攝）

市長侯友宜20日至樹林區武林國小參訪即將啟用的自立廚房。（許哲瑗攝）

市長侯友宜20日至樹林區武林國小參訪即將啟用的自立廚房。（許哲瑗攝）

新北市輔導國中小在校內設置「自立廚房」，減少中央廚房運輸成本，確保食材品質，目前全市已設置94座，市長侯友宜20日至樹林區武林國小參訪即將啟用的自立廚房，戴上圍裙、口罩與孩子面對面打菜用餐；他承諾，預計3年內再新建11座，屆時全市有半數學校都能享用美味的自立午餐。

教育局表示，武林國小自立廚房去年底完工，預計108學年度開始供餐，同時供應鄰近的三多國中享用，20日舉辦試營運，接著土城區頂埔國小、蘆洲國小也將陸續完工，預計2019年到2022年再興建11座，除了供應自校外，也可提供周邊尚未自設廚房的學校。

活動現場，侯友宜穿上圍裙、戴上口罩及帽子，負責搬飯盒、拿飯匙替師生添菜，課桌上越式炒河粉、檸香雞翅、打拋肉末鮮蔬、鮮筍肉絲湯等各國美食一字排開，香氣四溢，還有越南籍家長分享異國用餐文化。

侯友宜說，今日菜單除了融入異國風外，還搭配新鮮時蔬綠竹筍，讓孩子在吃的過程中，學習包容異國文化，同時認識台灣自產的在地農產品，另也推動「4＋1安心蔬菜計畫」，從食材搭配、熱量計算、料理方式等一條龍把關，孩子吃得開心、家長安心。

教育局指出，「4＋1安心蔬菜計畫」17日起升級為每週1日有機蔬菜、4日產銷履歷蔬菜，選用的蔬果都經過驗證及把關，可追朔至生產源頭，讓營養午餐資訊更透明，掌握優質食材來源，穩定午餐供應成本。

(中時 )