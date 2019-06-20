彰化縣政府向內政部爭取2億元打造溪湖城鎮之心，第二期中央公園新建工程，20日在保安宮前風箏公園基地舉行開工祈福動土典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府向內政部爭取2億元打造溪湖城鎮之心，第二期中央公園新建工程，20日在保安宮前風箏公園基地舉行開工祈福動土典禮。（謝瓊雲攝）

溪湖城鎮之心中央公園彰水路公園入口空間營造設計規畫示意圖。（謝瓊雲翻攝）

原本風箏公園大型核心綠地營造規畫示意圖。（謝瓊雲翻攝）

未來將打造大型核心綠地，綠丘原野樂園。（謝瓊雲翻攝）

糖廠宿舍區空間將營造規畫林下休憩廣場。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣政府斥資2億元打造溪湖城鎮之心，20日在汴頭里保安宮風箏公園舉辦開工祈福典禮，將原本占地5.3公頃的第五公墓用地改造為中央公園，未來結合湖南國小綠廊和溪湖糖廠宿舍區，可望成親子觀光遊憩新亮點。

溪湖城鎮之心計畫，包含施工中的第一期工程，拆遷部分糖廠、整建現有公園，經費1億多元；剛動工第二期新建工程總經費8055萬元，彰化縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、立委洪宗熠等多位民代都出席動土。

王惠美表示，溪湖位在全縣中心點，有聞名全省好吃的羊肉、葡萄，還有溪湖糖廠小火車，具備發展觀光極佳潛力，縣府整合20公頃綠地打造中央公園，規畫環狀步道、停車空間及公廁，還將有7米高的葡藤堡特色攀爬遊具，與溜滑梯、盪鞦韆等地景式遊戲場。

溪湖鎮長黃瑞珠說，鄉親期盼許久的溪湖基礎建設城鎮之心，第一期工程預計11月陸續完工，接著第二期中央公園，包括步道、蓄水池、綠化以及老少共融的遊戲設施，相信完工後不僅能帶動地方發展、提升生活品質，也很適合外地民眾來此運動休閒、舉辦大型活動。

王惠美強調，彰南大眾運輸網原本就規畫員林經埔心、溪湖到二林的捷運，縣府也和鎮公所討論興建溪湖轉運站，藉公車培養鄉親習慣適應這個路線，累積運量，未來便捷的交通，讓人才更快進來，加上二林中科及二林精機產業園區發展，溪湖未來將不可限量。

城市暨觀光發展處長馬英傑表示，配合溪湖鎮公所辦理第五公墓用地遷葬整地作業，計畫分二期工程執行，第一期已於1月14日開工，預定11月完工。第二期工程主要範圍為第五公墓用地，將整合溪湖糖廠、湖南國小，打造20公頃中央公園，工期315日曆天，請縣民拭目以待。

(中時 )