萬華警方16日晚接獲超商店員報案，指稱1名女子來店要求購買2萬元遊戲點數，神色慌張還邊聽手機，疑似遭到詐騙，員警洪彰擇獲報到場時，果然發現21歲洪姓女子還在講手機，並急著要求店員將點數賣給她。

經循問陪同的洪女友人，友人表示洪女晚上突然接獲自稱郵局人員來電，聲稱她日前在網路購買化妝品，因操作疏失將洪升等為VIP會員，此後每月都會被按時扣繳會費，洪女聽後直說自己沒有加入要求取消，「郵局人員」便指示她到附近提款機「檢查」有無扣款。

友人說洪女因心情慌張，無法順利操作，「郵局人員」又改叫她到附近超商，購買2萬元的遊戲點數，事後將序號拍照傳給他，他確認後就會叫對方退款，洪女信以為真，立刻衝到超商要買點數，但被機警的林姓店員查覺有異，要她冷靜並報警處理。

員警了解狀況後，直接告訴洪女這是詐騙，「一般郵局人員不可能有這種服務！」，接著接過洪女手機，對方一聽是警察立刻掛斷電話。

洪女這時才知道差點被騙，不斷向警方及超商店員致謝，直說2萬元是她兩個月的生活費，差點就要被騙走了，萬華警方提醒民眾，接獲不明來電，應先冷靜並多方查證，不要輕易前往提款機，可撥165或110電話尋求協助。

(中時 )