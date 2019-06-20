「立穩根基，共創未來：[email protected]年後美台關係展」20日在新竹市鐵道藝術村登場，展出許多美台歷史重要時刻，美國在台協會處長酈英傑表示，在慶祝美台關係40周年的同時，也將展望未來，持續強化雙方關係，聚焦下個40年。

酈英傑指出，1979年美國國會通過了《台灣關係法》並成立了美國在台協會，在40周年的今天特別來到有科技城之稱的新竹市辦展格具意義，尤其6月是[email protected]的「科技與數位經濟月」，因此此展特別要凸顯美台在科技與數位經濟上的密切合作關係。

市長林智堅則表示，這40年來靠著台灣關係法，台美的關係沒有停下來，尤其是蔡英文總統上任後，得到美國政府大力支持，此刻的台美關係是最好，台美間最重要的是共享民主與自由的價值，使雙方關係超越種族與歷史界線。

他說，在台美關係中，新竹市扮演重要角色，不僅人口年輕、有高所得，在地還有許多國家級研究機構，竹市與美國的關係相當緊密、唇齒相依，在軍事方面，過去美軍與新竹黑蝙蝠中隊合作執行偵察情蒐，在經濟上，竹市擁有產值超過1兆的竹科，竹科外商公司共79家，美商就有24家，投資金額高達240億元。

「[email protected]年後美台關係展」此次將展至7月14日，展出內容包括美國在台協會許多歷史文件、文物、訪談資料、照片，甚至還有擴增實境與虛擬實境的影像，讓大眾了解過去40年來，AIT在推動美台關係方面所扮演的重要角色，此次展覽也完整呈現了1979年以來美台雙邊的各種互動與往來。

展覽區域則分為大事紀、藝術、VR體驗、增進美台經濟與商業關係、美台人民關係、美台安全合作、台灣在全球社會的角色等主題區，

民眾可前來同慶美台關係法40周年。

(中時 )