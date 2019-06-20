受影響旅客在長榮櫃台前焦急連絡親友。（陳麒全攝）

(18:15更新)桃園市空服員職業工會今天下午4時起針對長榮航空發動罷工，下午已有部分旅客行程受阻，有9名大陸旅客被迫改由桃園機場轉飛北京、再到杭州，返鄉一波多折。不少旅客行程受影響，抱怨空服員權益可以理解，但罷工必須提前告知。桃園機場長榮航空櫃檯前下午4時起大排長龍，混亂狀況讓排隊旅客罵翻，地勤人員忙翻天，被罵到臉綠幾乎快哭。

長榮航空與空服員工會20日下午協商破裂，桃園市空服員職業工會宣布下午4時起開始罷工，桃園機場有部分旅客行程受阻，只能排隊簽轉別家航空或是多轉一次飛機才能到達目的地，耽誤不少時間，受影響旅客抱怨罷工空服員為了自己的利益，影響旅客權利太自私。

桃園機場長榮航空櫃檯前從宣布罷工的下午4時起，因罷工航班大亂，不少旅客行程受到影響，旅客大排長龍等待航空公司進一步處理後續簽轉退票事宜。（陳麒全攝）

在罷工開始前，長榮空服員仍正常執勤。（陳麒全攝）

下午3時起，桃園機場長榮櫃台開始安排旅客排隊動線。（李宜秦攝）

長榮航空20日下午進行勞資協商，但因第1項的日支費與禁搭便車條款沒有共識，會議進行70分鐘後，桃園市空服員職業工會宣布下午4時開始罷工，資方隨即離席，勞動部官員欲協調勸說也無效。

由於工會宣布罷工，長榮航空也緊急啟動應變措施。從下午3時起。桃園機場的長榮櫃台就開始安排旅客排隊動線，等待確定受影響取消航班後，開始安排旅客簽轉或退票事宜。桃園機場第二航廈現場，地勤人員忙著向旅客說明最新狀況，由於退票作業混亂，地勤人員忙翻，無奈表示突發狀況沒有辦法，有香港旅客不滿表示：「你們沒辦法，我就有辦法嗎？」

一名台籍導遊安排9名大陸旅客，原本從桃園機場搭機返回杭州，但卻因為罷工的航班取消，經過長榮航空安排後，先簽轉到其他航空公司班機先到北京，再由北京轉往杭州，返鄉之路一波多折。

長榮航勞資協商破局 工會：20日16時正式罷工

現場有一位帶著3個小孩準備飛往芝加哥的邱女士表示，早在半年前就訂好了機票，也提早了3小個小時前來桃機報到，臨時聽到空服員罷工，趕緊詢問櫃台卻告知航班已取消，現在要等候安排簽轉，邱女士忿忿不平的說，「為了妳的利益罷工，影響到了旅客權利，妳們真的是太自私」。

桃園機場長榮航空櫃檯前從宣布罷工的下午4時起，因罷工航班大亂，不少旅客行程受到影響，旅客大排長龍等待航空公司進一步處理後續簽轉退票事宜。有旅客表示，空服員要爭取權益可以理解，但必須要提前告知，影響到旅客的行程，「大家都不搭長榮，妳們哪來的福利爭取！」

(中時電子報)