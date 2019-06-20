潛水志工將一籃籃的花枝苗送回大海。（新北市政府提供）

放流的九孔苗，將為海洋注入新生力。（新北市政府提供）

復育園區工作人員及潛水志工將九孔苗放回卯澳灣。（新北市政府提供）

取到繫在海底的「勇士狀」，是福連國小畢業生要通過的任務。（新北市政府提供）

花枝及九孔「鬥陣」回家囉！新北市政府農業局與福連國小今（20）日上午9時，在卯澳灣進行花枝及九孔放流，雙方邁入第6年的合作，特別選在福連國小畢業典禮當天，3位小小畢業「泳士」在老師及在地海洋保育團體「台灣山海天使環境保育協會」志工們的帶領下泳渡卯澳灣，並親手將象徵復育希望的九孔苗及花枝苗送回牠們的故鄉-貢寮卯澳灣，用實際行動愛護海洋、守護海洋。

農業局長李玟表示，為增裕新北市海洋資源，農業局在每年11月以人工繁殖九孔，在園區工作人員辛勤照料、細心呵護下，九孔寶寶經過浮游期、浪板著苗期和九孔池成長期，殼長已經長到2〜3公分，具有一定攝食能力，可以面對大自然的挑戰。

李玟說，新北市政府自2014年起與海洋大學合作進行花枝的人工繁殖，花枝媽媽們也會在每年的春天開始產卵，經過3〜4個月的飼育及照料，花枝寶寶體長到了3公分左右，也準備好要回到卯澳灣，增加花枝的資源量，讓野外族群得以延續。

福連國小校長施智元說，很高興能夠和農業局合作進行放流活動，卯澳灣是福連國小學生共同的生活連結，家長也多從事漁業，這片海是他們賴以為生的海域。

施智元表示，為了建立小朋友們飲水思源的觀念，在校生將一袋袋花枝苗傳遞到岸邊，再由畢業生泳渡卯澳灣時放流，並下潛到海底領取「勇士狀」，象徵完成挑戰後，由海洋頒發畢業證書。透過泳渡卯澳灣及放流活動，從小紮穩保育的觀念，讓學生取之於海洋，也要回饋於海洋。

(中時 )