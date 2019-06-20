數名越南失聯移工逃到天台躲藏，仍被移民署官員甕中捉鱉逮獲。（移民署台南專勤隊提供）

移民署台南市專勤隊日前到安南區一棟民宅查緝12名越南籍失聯移工，這群移工為躲追捕，全部逃竄到4樓高的頂樓，再從樓頂跳往他棟民宅躲藏，最後都被圍捕歸案。武姓移工學蜘蛛人在民宅外牆攀岩走壁，同樣難逃法網。12人依照移民法與就業服務法移送高雄市外籍人士收容所。

移民署追捕的這群12名越南籍失聯移工疑有幕後集團接應操控，他們逃逸時間各約1至3年，平時聚居在安南區一棟民宅內，再統一由集團派車接送到工地、果園上、下班工作。

移民署台南市專勤隊員日前收到消息，幹員假扮工頭，開車佯稱要接應12人前往工地上班，暗中埋伏逮人，布料遭移工識破身分，大夥有如驚弓之鳥，從租屋處往樓頂逃竄，並在頂樓將「天台逃生梯」收走，阻礙移民署隊員們的追捕。

一群人兵分三路，3人躲在天台、5人沿屋頂逃往隔壁5棟樓遠處的民宅躲藏，3人躲在空屋，都被移民署台南專勤隊員一一查獲。

其中35歲的武姓移工已非法在台居留3年，自詡逃逸經驗豐富，他研判躲屋頂容易被捕，竟學蜘蛛人，獨自從4樓高的頂樓，沿著外牆往下攀爬，一路爬下2樓，躲進另一棟民宅，仍遭專勤隊員進入民宅內逮獲。

移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自行到案者可免予收容，另可繳納最低罰鍰等措施，專案即將於30日結束，呼籲在台灣逾期的外國朋友儘速到移民署各縣市專勤隊自行到案，才能找到回家的路。

(中時 )