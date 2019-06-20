台灣公民參與協會有感於市府推動市民參與有限，引進丹麥議會政策實驗平台，20日邀跨黨派議員成立「台北市議會公民參與政策委員會」，讓公民決策能真正納入公共決策模式，此制度也是全國首創，盼進一步擴大並吸引其他縣市仿效運作。

公民會發起「台北市議會公民參與政策委員會」獲得議員許淑華、王閔生、楊靜宇、戴錫欽跨黨派支持，全國首創由公民、議員、市府參與的公共事務平台。

公民會理事長何宗勳指出，丹麥城市Gentofte為讓更多民眾參與公共制定過程，由市議會組成「政策制定小組」，議員能更了解民眾需求，也能監督市府是否落實。

他說，如今台北市議會創全國之先，除學習丹麥外，更結合台灣本土化實踐經驗改良，接下來將會招募「超級公民」一同加入。

許淑華表示，北市公民參與制度大多是一次性意見徵詢，像公聽會、座談會這樣的公民參與最後恐淪為形式，公民只能提出單向建議，政府接不接受又是另一回事，議會公民參與政策委員會成立後，讓議員了解民眾需求，也可監督政府執行。

楊靜宇指出，議會公民參與政策委員會規畫生態保育、教育文化、動物保處3個議題分組，未來視運作效果評估擴大類別，也會邀請更多議員和公民加入；戴錫欽說，議員不容易和積極公民或團體產生連結，平時公民意見分散也難被重視，如今成立議會公民參與政策委員會，可加強連結。

(中時 )