有計程車司機當場向官員表達轉運站還要收排班費800元的不滿。（程炳璋攝）

台南市交通局興建的兵配廠轉運站年底落成，19日與委外管理業者簽約，有計程車業者傳聞未來在轉運站排班每月要收費800元，20日偕同議員召開會議向政府抗議，要求取消排班費，自由排班，不讓單一車隊進駐。台南市交通局表示傳聞子虛烏有，籌備會議都還沒召開。

台南市交通局耗資1.2億元，在公園路旁兵配廠興建一座大型轉運站，包含3家國道客運公司進駐，有月台、停車場、商場與計程車排班區，年底啟用，預計將是旅客大宗集散地。

台南市火車站一直是市區計程車業者排班重點，因管理不易頻傳消費糾紛，兵配廠轉運站鄰近火車站，站內規畫25席的排班車位，提供原本載送客運旅客的計程車業者排班使用。

台南市交通局將兵配廠轉運站的管理權委外經營，19日剛與得標業者簽約，每年可收取720萬權利金。有計程車業者聽說得標的經營者有意對每部入站排班的計程車收取每月800元的排班費，群起譁然，20日找議員召開說明會，抗議市府轉運站任由業者制訂管理辦法，侵害計程車業者的生計，要求取消800元收費，排班站需自由排班，不可由單一計程車隊把持排班站，並設司機休息站。

吳姓計程車司機表示，過去在火車站附近排班載客，從未聽過要收費，轉運站排班竟還要收錢，加深計程車業者的負擔。

台南市公共運輸處處長呂獎慧表示，轉運站內計程車排班站需收費的傳聞完全子虛烏有，政府與經營廠商連籌備會都還沒召開，管理條件尚未建立，未來籌備時將與得標廠商溝通，提供計程車業者的心聲給廠商參考。

(中時 )