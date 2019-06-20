印度正逢熱浪侵襲，有460萬人口的第6大城清奈（Chennai）發生嚴重水荒，主要水庫乾涸見底，公家單位、旅館、科技公司因缺水營運被迫中斷或在家上班，居民為取水得在烈日下排隊數小時，情況令人擔憂。

熱浪來襲，擁有460萬居民的印度第6大城清奈陷入極度缺水危機，等待取水的居民隊伍綿延數公里。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，清奈四大水庫已幾乎乾涸，露出斑駁的沙土，魚群因缺水集體死亡，整座城市陷入緊急缺水危機。家中水龍頭出不了水，當地政府只得出動水車到各社區，居民也必須耐著高溫，在烈日下排上3至4小時，將一桶又一桶的水箱裝滿水再提回家。

熱浪來襲，擁有460萬居民的印度第6大城清奈陷入極度缺水危機。居民排隊等待取水。（圖／美聯社）

缺水不只影響民生，還影響到公司行號，部分旅館及餐廳乾脆直接休業，也有業者繼續營業，但是選擇不供應午餐，以減少用水需求。

由於政府嚴格限制配水量，較富裕的居民會直接向私人業者訂水，政府則讓低收入戶家庭優先取水，導致其餘仍依賴政府供水的居民被迫延後取水，有些人甚至已經等上一個月，目前還不清楚清奈地區究竟有多少人無水可用。

乾旱在印度算是常見的問題，但是因為熱浪來襲，導致今年缺水問題更為嚴重，加上印度缺乏完善的水利設施集水，長期以來居民仰賴抽取地下水，主要水源就是雨水，現在沒雨、地下水也被抽完，才讓這次缺水問題如此嚴重。

根據印度政府智庫Niti Aayog 2018年發布的報告，去年全印度約有6億人處於極度缺水狀態，每年約有20萬印度人死於沒水可用或是水資源汙染。

熱浪來襲，擁有460萬居民的印度第6大城清奈陷入極度缺水危機。溪流逐漸乾涸，魚群集體暴斃。（圖／美聯社）

(中時電子報)