教育部體育署委由中華奧林匹克委員會協辦「國際體育事務人才培育計畫」，期許藉此計畫強化我國在國際體壇權益跟能見度，今年度活動參與的250位大專院校青年學子，有188名完成培訓，其中45人已在台灣舉辦的國際育運動事實習體育工作事務。

體育署表示，台灣在拓展國際體育活動空間常受到壓縮，為了改善情況，國際體育事務人才計畫著重在培育學員了解國際體育趨勢能力，以及增進國際事務相關知能，從民國100年開始執行計畫至今培育近千人，甚至吸引非相關科系學子透過此計畫踏入體育圈，另覓一片新天地。

中華奧會秘書長沈依婷表示，今年度國際體育事務人才培育計畫原本只開放120個名額，但有多達524位大專院校學生報名，最後加收到250人、有188人結業，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲則說，為了和國際接軌，培訓課程有一半以上透過全英文授課，所有課程以實務分享最受歡迎。

體育署希望未來繼續辦理國際體育事務人才計畫，培養我國體育事務專才，今年9月計畫辦理2場資深體育人交流會，藉由資深國際體育人士分享參與國際組織事務經驗及心得，鼓勵更多青年踴躍投入國際體育事務工作。

(中時電子報)