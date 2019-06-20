長榮航勞資協商破局 工會：20日16時正式罷工

◎長榮航空下午4點起罷工 6萬旅客遭波及

桃園市空服員職業工會6月7日取得罷工權後，今天和長榮航空重啟協商。討論的首項就是「PERDIEM（日支費）應調高每小時150元，非會員不得比照適用」，勞方批評資方即使到今天的協商，資方提出的對案仍與過去一模一樣，不到1小時的協商後便宣布協商破局，下午4點即刻開始罷工。

◎大選將近政院再釋利多 單身、婚育租金補貼大放送

選舉年租金補貼大放送，行政院長蘇貞昌上午核定為期1年的「單身青年、婚育租金補貼試辦方案」，將新增單身並擴大婚育補貼對象，共計畫辦理2萬4000戶，粗估凡單身(20至40歲)及婚育家庭平均每人所得在最低生活費2.5倍以下者皆可獲租金補貼。試辦1年的費用為11億元，方案9月可接受申請，11月可核撥。

◎華郵記者案調查報告出爐 沙王儲密謀殺人分屍

聯合國（UN）針對華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害的調查報告19日出爐，內容將命案背後主謀指向沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），確認這是一起預謀犯案，並且披露更多沙國密謀殺害卡舒吉計畫的細節。

◎美科技公司反對加稅 5高階主管將會晤李克強

美國貿易代表辦公室（USTR）昨續針對向3000億美元大陸貨加關稅展開聽證會，外媒昨引述知情人士披露，至少5間美國公司的高管計劃本周與大陸國務院總理李克強會晤。包括陶氏化學、聯合包裹(UPS快遞)、輝瑞製藥和霍尼韋爾首席執行長在內的美國企業高管將出席在北京舉行的會議。

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(中時電子報)