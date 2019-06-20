文山國小學童融合客家俗諺表演「客家風情話」，為影片徵選活動暖身。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府為鼓勵民眾多說客語、學習客語，舉辦「2019苗栗親子客語SHOW」影片徵選活動，期望透過寓教於樂的影片，呈現家裡平日相處互動說客語的日常，20日苗栗縣長徐耀昌等人為活動揭開序幕，鼓勵民眾踴躍參與。

徐耀昌指出，苗栗縣為客家大縣，客家人口佔65％獲選為客語為主要通行語地區，但隨時代變遷，許多年輕人與小朋友出現會聽不會講或是聽不懂的情況，因此希望從家庭做起，打造「客語即生活、生活即客語」環境，讓家庭成為客語傳承的重要推手，營造親子快樂共學客語環境，更透過影片傳承以客語互動的溫馨日常。

縣府文化觀光局長林彥甫說明，影片徵選活動於20日12時至8月30日12時報名，主題由20組客家俗諺語擇一創作，並以親子間互動學客語或客語對話的經驗、趣事、故事呈現，組隊參加人數須有一半設籍苗栗縣，隊員間須有2人以上為2代以上之直系血親，其中1人須是13歲以下兒童。

林彥甫指出，隊伍須通過資格審查、初審及複審，規畫金、銀、銅牌、優選、佳作、最佳創意、劇情、默契、造型、網路人氣等20個獎項，獎金3萬至4000元不等，鼓勵民眾踴躍參與，紀錄親子間客語交流的珍貴回憶。活動詳情請上網查詢(https：／／hakkamovie.weebly.com／)，或電洽文化觀光局037-352961轉312、執行單位(舜程創意行銷有限公司 客語影片徵集小組 電話：04-23214125分機25 何小姐)。

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