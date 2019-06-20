台籍科技特派員違法？陸委會籲儘速說明提供事證 18:012019/06/20 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農委會正針對福建省漳浦縣「台籍科技特派員」行政調查。對此，陸委會表示，有當事人表達科技特派員是公益性質，呼籲他們儘速向農委會說明並提供事證。 陸委會副主委邱垂正今於記者會表示，兩岸條例33條第二項規定國人不得任大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關 (構) 、團體之職務或為其成員。國人擔任科技特派員是否違反兩岸條例，政府正在進行了解，農委會也依行政程序法通知當事人陳述意見，目前尚在行政調查階段，要等到所有當事人；不管是現在16位或是有一百位等，來陳述意見後，由主管機關農委會審認。 (中時 ) #特派員 #農委會 #科技 #行政 #陸委會 也許您會感興趣 推薦閱讀 農委會組台灣館 領在地食材邁向國際 04:102019/06/17 投資理財 防堵非洲豬瘟 農委會與國內外專家齊檢視 15:402019/06/17 財經 韓市長在行政院會被黑 郭台銘抨擊行政院長太政治 17:332019/06/17 政治 農委會宣導不明確 農民意見兩極 04:102019/06/18 生活新聞 趨勢科技攜晶睿 強化網路攝影機安全 14:072019/06/18 財經 秋行軍蟲通報確診85件、成蟲56隻 農委會：盡速研擬IPM 19:112019/06/18 生活 約談16名福建台籍特派員 農委會：請他們說明、非調查 19:102019/06/19 政治 張善政：行政院長不是競選總幹事 蘇貞昌簡直是卡神 21:092019/06/19 政治 陸農技猛進 台籍特派員：不需台人教 04:092019/06/20 兩岸新聞 閩台籍科技特派員 問心無愧 04:102019/06/20 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 住宿發現針孔 店家竟說當地80％酒店都有 - 兩岸 殲-31出征巴黎航展 對決美F-35 - 日報 美債「武器化」？大陸連續出售美國債券 - 兩岸 - 中時 BBC：大陸是美百年未遇的對手 - 兩岸 - 中時 繼華為之後 美即將禁用陸大疆無人機 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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