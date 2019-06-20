農委會正針對福建省漳浦縣「台籍科技特派員」行政調查。對此，陸委會表示，有當事人表達科技特派員是公益性質，呼籲他們儘速向農委會說明並提供事證。

陸委會副主委邱垂正今於記者會表示，兩岸條例33條第二項規定國人不得任大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關 (構) 、團體之職務或為其成員。國人擔任科技特派員是否違反兩岸條例，政府正在進行了解，農委會也依行政程序法通知當事人陳述意見，目前尚在行政調查階段，要等到所有當事人；不管是現在16位或是有一百位等，來陳述意見後，由主管機關農委會審認。

(中時 )