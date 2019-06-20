台中市議員陳世凱（右）20日指出，明道中學對面，往大肚方向公車站牌，路面狹小，民眾等車常須站到馬路上。（黃國峰攝）

明道中學對面，往大肚方向公車站牌，民眾常須站到馬路上，招呼公車，非常危險，台中市議員陳世凱建議設智慧型路牌，可預先提醒民眾車來了。（黃國峰攝）

明道中學對面，往大肚方向公車站牌，民眾常須站到馬路上，招呼公車，非常危險，台中市議員陳世凱（中）20日邀集公共運輸處人員，現場商討解決方法。（黃國峰攝）

明道中學對面，往大肚方向公車站牌，因路面較狹小，無候車亭，學生等車常須到馬路上等，險象環生，公車也直接停在機車道、慢車道上載客，非常危險，也阻礙車流。（黃國峰攝）

明道中學對面，往大肚方向公車站牌，候車現象環生，台中市議員陳世凱建議，協商附近速食店業者，借用店前走廊供候車，並設置智慧型站牌，提醒民眾公車來了，以解決候車空間不足的問題。（黃國峰攝）

台中市烏日區明道中學對面，往大肚方向公車站牌，因無候車亭導致學生需要冒著危險在道路上候車，台中市議員陳世凱，20日邀集交通局公共運輸處前往現勘協調解決之方法，初步建議協商速食店提供走廊空間，並設置智慧型站牌。

台中市議員陳世凱指出，明道中學站往大肚方向，因路幅不足，無候車亭、且站牌無提供到站顯示功能，導致上下課時間，學生眾多，常常要站在馬路上等車，相當危險，且也因公車來時易被擋住，民眾常必須站到馬路上查看公車來了沒。

台中市議員陳世凱說，希望台中市交通局公共運輸處可以協助，與在旁的速食店業者肯德基來協商，是不是能借用肯德基店面前走廊，設置智慧型站牌，讓學生能在肯德基前的走廊候車，而智慧型站牌也能顯示公車再幾分鐘能到站，讓等車民眾有所準備，不需要再站在馬路上去看公車，以保障乘車安全，再者公車停車往路旁靠，也或許能解決塞車的問題。

台中市交通局表示，「明道中學」(往高鐵台中站方向)公車招呼站道路條件目前無人行道及足夠路外空間設置候車亭，初步評估以協調鄰近站牌店家提供合適地點附掛智慧型站牌方式辦理，以提升良好的候車環境。

(中時 )