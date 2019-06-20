▲埔里元首館浪漫的景點成為今年台灣小姐選拔挑定的主要拍照地點。（楊樹煌攝）

▲埔里元首館周年慶，地方各界政要都前往致賀。（楊樹煌攝）

▲埔里元首館周年慶，立委馬文君也特地前往致賀，右為元首館館長邱頂恩。（楊樹煌攝）

埔里鎮郊人氣鼎盛的觀光景點「大黑松小倆口元首館」，今20日歡度周年慶，舉辦感恩聯誼活動，立委馬文君、埔里鎮長廖志城、副議長潘一全服務處主任黃明輝、鎮代會副主席潘英輝及埔里鎮各里里長、鎮民代表都應邀前往致賀，場面盛大也洋溢著熱鬧氣氛。

埔里元首館是以牛軋糖發跡的「大黑松小倆口」，因看好南投的觀光市場，在埔里重金打造的觀光休閒景點，也是大黑松小倆口繼土城牛軋糖博物館、大溪愛情故事館之後，在中部地區與建的第3座休閒館。

這家台灣首家以元首為概念的主題館，以歐式城堡建築特色呈現，一樓有牛軋糖展售區、元首御餅專區、現烤烘焙區、喜餅專區等，二樓賭場火鍋餐廳又名菇霸餐廳，讓民眾品嚐百菇的火鍋料理，此外二館並有喜宴餐廳及三館的月老教堂，經常吸引各地遊客及喜愛漫浪之旅的青年族到來旅遊拍照。

今天該館的周年慶感恩餐會活動，由館長邱頂恩主持，地方各界政要包括馬立委、潘副議長服務處黃主任、廖鎮長、鎮代會潘副主席、鎮代吳勝輝、曾秀月、林釧儀、洪惠梅、黃敏聰等以及埔里鎮里長聯誼會會長陳昭維率二十餘位里長，均前來致賀，場面熱鬧，洋溢著喜氣洋洋氣氛，並共同期許元首館繼續努力，為南投縣埔里的觀光產業，帶來更多更美好的服務。

(中時 )