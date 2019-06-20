台灣藍鵲洗「蟻浴」的珍稀畫面，被攝影師拍下後貼到社團，引起鳥友們熱議。（陳信助提供）

長期致力於環保並熱愛拍攝生態的志工陳信助，今（20）日上午經過新北市瑞芳區九份山下，遇到一群正在做 「蟻浴」的台灣藍鵲，很幸運地拍攝到這樣珍貴的畫面，並PO到賞鳥的社團，讓許多鳥友們紛紛讚嘆，非常喜悅能看到如此有趣的生態，驚豔眾人。

陳信助表示，他早上要去雙溪走102號公路途中，經過九份山下時，遇到一群藍鵲，他趕緊下車，花了不少時間幸運地記錄拍攝，，只是很疑惑牠們為何做一些怪異的行為，這是他從來都沒有看過的，於是乎將影片上傳到電腦，看到藍鵲身上爬滿著螞蟻，再PO到賞鳥社團去提問。

在一些鳥友的解說下，才知道這叫 「蟻浴」，是指鳥類將昆蟲（一般是螞蟻）塗抹到其羽毛、皮膚上的舉動，屬於自我塗油的行為。在蟻浴的過程中，鳥類既可以用喙銜起昆蟲並塗到體表，即主動蟻浴，也可以棲於昆蟲密度很高的地方並進行像土浴的動作，即被動蟻浴。

鳥友引用維基百科說明，蟻浴能夠去掉昆蟲體內難吃的的酸，讓昆蟲變得更易食用，也可以用作補充鳥類自身的鳥尾油脂。除了螞蟻之外，鳥類進行蟻浴的時候也會使用馬陸。目前已知有超過200種鳥類會進行蟻浴的行為。此外，諸如松鼠、穿山甲等動物也會進行類似蟻浴的行為。

(中時 )