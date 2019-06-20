感謝警察志工默默服務，台中市警局四分局於14日召開108年上半年警政志工特殊訓練暨聯繫會報時，頒獎表揚優良志工，計有周鈴芳、王苓芳、梁雪芳、程雪及錢連照等5位，由副分局長王偉益代表頒發感謝獎牌。

第四分局副分局長王偉益表示，警察志工們認真負責，熱心公益，協助警方執勤、幫忙接待民眾、安撫報案民眾情緒，積極參與協助警方犯罪預防宣導及為民服務工作，值得肯定。

王偉益接著說，志願服務是社會中一股無比珍貴的資源，警察志工不求回報、無怨無悔的精神，協助警察推動警政工作，除引導接待洽公民眾、預防犯罪、交通安全宣導外，並透過志工溫暖親切的力量，搭起警民之間的橋樑，其公益精神實在是令人可敬可佩。

而聯繫會報中除表彰志工外，特別聘請「串門子社會設計有限公司」專案經理李幸娟講授「高齡志工與時間銀行」課程，期許高齡者透過擔任志工，發揮專業才能及生命經驗積極參與並貢獻社會，有效促進高齡者身心健康及生活品質。

(中時 )