邁入第2年，台中市肯納自閉症社會福利基金會「簡嬌娥女士手足情長獎助學金」，即日起開放申請至6月30日止，今年申請名額增加20名，共計40名學子受惠。基金會表示，身為自閉症者的家人，相當辛苦，鼓勵其手足並頒發獎學金，呼籲大眾多給身障者家庭，愛與鼓勵。

肯納自閉症社會福利基金會指出，曾是協會成員的簡嬌娥女士，因陪伴自閉症孫子「磊磊」30多年，為了愛孫，主動尋找「自閉症」相關資訊，認識神經系統失調所導致的發育障礙，也體會照顧自閉症者其家人的辛苦，常用同理心、耐心，關懷同樣的自閉症家庭。

2017年簡嬌娥去世，享年92歲，其子女有感於先母關懷自閉症特教的大愛、共同集資設立「簡嬌娥女士手足情長獎助學金」，鼓勵自閉症者的手足提供獎助金，除了紀念母親，也希望拋磚引玉，呼籲更多善心人士伸出援手，關懷自閉症家庭。

肯納自閉症社會福利基金會指出，今年身障者手足設立的獎助學金，國小20名，每人2000元，國、高中（職）學生20名，每名獎助金3000元；報名自即日起至6月30日止，經學校推薦、審查委員審核通過後頒贈獎金。

(中時 )