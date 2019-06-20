「王子」邱勝翊、「鬼鬼」吳映潔出席手遊上線記者會。（盧禕祺攝）

「王子」邱勝翊、「鬼鬼」吳映潔出席手遊上線記者會。（盧禕祺攝）

「鬼鬼」吳映潔出席手遊上線記者會。（盧禕祺攝）

「鬼鬼」吳映潔出席手遊上線記者會。（盧禕祺攝）

「王子」邱勝翊出席手遊上線記者會。（盧禕祺攝）

王子邱勝翊、鬼鬼吳映潔13年前分別以「棒棒堂男孩」、「黑澀會美眉」一起出道，兩人20日合體出席「魔力寶貝M」手遊上線記者會，被問到時下最熱門的阿翔劈腿謝忻新聞，同樣以兄弟、哥兒們相稱10多年的兩人為何不曾跨越那條線？王子說，能當一輩子朋友滿好的，「她很調皮、海派，個性大剌剌」。鬼鬼也說：「我們真的不可能！我不是他的菜！他的菜要比我瘦、比我有氣質，我是只能跟他當閨蜜的菜！我們比較像兄弟。」

兩人當年一起演偶像劇《黑糖瑪奇朵》後被粉絲湊對，也成了牢不可破的螢幕情侶，導致後來王子拍其他戲時，陸續跟他配對的女主角許哲珮、小薰、丫頭等人都被粉絲攻擊，鬼鬼笑說：「大家當時年紀小啦！我要感謝他們的愛戴。」她坦言王子也不是她的菜，「他的長相是，不過他太瘦了，我們剛好很互補，他嫌我肉。他剛剛還跟我說『鬼鬼等於肉肉』，他自己則是從來沒胖過，是瘦瘦」，王子聽完還補刀：「我們小時候拍戲時，她又是嬰兒肥！」

被問到兩人友情如何不變質？王子說：「朋友就是朋友啊，我有滿多女生朋友，覺得能當一輩子好朋友滿好的。」他坦言沒遇過交往分手後還可以當朋友的，雖然不至於交惡，但也不會再約出來。至於如何守住與女生朋友的份際、避免女友吃醋？王子說他和女性朋友都是正常互動，「我們都有道德那把尺！」鬼鬼則補充：「王子看似會捻花惹草、愛撩妹，但其實滿老實的，很專情。」

王子苦笑解釋：「雖然我形象一直被誤會，很多人覺得我花心，但我跟女生朋友很好，就僅止於朋友之間的好。」女友也不會亂吃醋，「我選擇的對象都應該滿成熟、也了解我的個性和工作」。平常會單獨約出去的異性朋友只有曾之喬，兩人也是聊很心靈成長的東西，雖然女友都同意，但他會報備。

鬼鬼則說自己沒有被誤會的煩惱，「因為我的朋友少，真的要好的朋友都很放心，好的也都是固定一群人，兄弟就是兄弟，我跟男性好友的另一半也很好。例如我有一對很好的朋友，三個人一起出去就像一家人，我會叫他們小爸爸、小媽媽。男生是我高中同學，但我後來反而跟老婆比較好」，不過她邊講，記者邊提醒她「兄弟」、「跟他的另一半也很好」、「一家人」 都是「新聞關鍵字」，嚇得她直呼：「那我不要說話好了，用點頭和搖頭回答！」

(中時 )