繼今年二月桃園機師工會罷工事件之後，桃園市空服員職業工會在與長榮航空的勞資協商過程中突然宣布罷工，讓旅客與旅遊業者措手不及並使權益受損，對此台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市，以及台灣省旅行公會聯合會發表共同聲明強烈譴責，並要求榮航空應當承擔全部賠償或補償責任，針對旅客因罷工造成行前取消的衍生費用，建議應列入補償之適用範圍。

全台各地方旅行公會指出，旅行公會雖尊重勞工罷工權，但強烈譴責突襲式罷工手段，對於此類利用綁架公眾來達到自身利益的行為，已造成社會不安與困擾，嚴重損害消費大眾權益。公會呼籲政府公權力應立刻積極介入，促成勞資雙方回歸理性溝通，讓整起罷工事件得以儘快落幕，避免影響持續擴大，基於大眾運輸與民生息息相關，政府應建立合理的罷工預告制度，俾降低風險並提升消費者保障。

各市旅行公會並建請交通部民航局必須啟動緊急應變措施，全力協助滯留海外的旅客儘早返國，讓無辜的消費者權益受到充分的保障。同時，次罷工起因於勞資問題，完全不可歸責於旅客與旅行業，長榮航空應當承擔全部賠償或補償責任，針對旅客因罷工造成行前取消的衍生費用，建議應列入補償之適用範圍。

(工商 )