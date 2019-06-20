54歲運匠鄭先生熱愛吹薩克斯風，日前不慎跌倒，導致右手肱骨骨折伴隨橈神經受損，手術治療後，右手腕仍呈垂腕狀，無法開車，還需割捨樂器。經亞洲大學附屬醫院復健部施以手術、製作動態副木，讓右腕變身「金鋼爪」，延緩術前肌肉萎縮速度，也讓他能繼續開車、表演薩克斯風及自理生活，提升生活便利性。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟表示，肱骨骨折合併橈神經損傷的標準治療過程是先開刀將肱骨復位，觀察1至3個月，視恢復情形決定是否再進行二次手術。鄭先生的手腕抬起困難、指掌無力伸展，先以動態副木輔助生活機能需求，預防肌肉萎縮，評估神經修復狀況，再決定是否再安排開刀治療。

製作副木的職能治療師施益湋則表示，職能治療師會根據生物力理學、人體解剖構造等，替患者量身訂做如電影《金鋼狼》爪子般的伸直結構系統，具有類似骨骼的架構和肌腱的功能，具良好固定、支撐、輕巧、穿脫方便等優點，比靜態副木更能提升患者功能。

施益湋指出，病患熱愛演奏薩克斯風，穿戴動態副木使用一個月後，患者在穿戴金剛爪時，手部功能可提升近8成，也能繼續開車、表演薩克斯風及自理生活。

(中時 )