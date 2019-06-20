法務部矯正署臺北看守所特別邀請優良企業金石堂圖書公司，舉辦今年第一次圖書展覽活動。（台北看守所提供）

為提倡收容人閱讀風氣，推介健康取向的優良圖書，以營造優質的終身學習理念，法務部矯正署臺北看守所特別邀請優良企業金石堂圖書公司，舉辦今年第一次圖書展覽活動，藉由活動，涵養收容人心靈層次，增進生活知能，促進收容人自我成長，加強輔導教育功能，創造充滿書香新風貌的文化監獄。

台北看守所表示，宋代著名的文人黃庭堅曾說「三日不讀書，便覺語言無味，面目可憎」，讀書是一種藝術，可以使人修養外表的優雅，改進談吐的風味，拿起一本書，便立刻走進一個不同的世界，一本好書，就像一個最健談的人，引導讀者前進入一個不同的情境、不同的國度或不同的時代，使人接觸到各種不同的知識，「換句話說，讀書是改變心靈的好方法。」

台北看守所表示，今年第一次書展活動在6月18日至20日舉辦，展出的書籍均為新書，特別要求書商須提供內容廣泛、多樣、創新的各種圖書，呈現出多元教化模式，對於提升收容人閱讀層次，促進心靈及行為改變，將有一定的正面功能，使書展活動更加別具意義。

台北看守所指出，長久以來對於推動教化輔導不遺餘力，結合民間力量，以實際的行動期勉同學享受閱讀、感受閱讀的喜悅，用閱讀打開收容人的視野，鼓勵不斷學習，加強反省與改變，重新找回自信，以期收容人回歸常態，順利復歸社會。

(中時 )