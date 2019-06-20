桃空職工20日突襲罷工，並在長榮航空南崁大樓堵住大門，阻擋空服員上班。長榮航空20日已經取消16班次，長榮航空表示，航班延誤超過6小時以上，將彌補旅客相關費用，上限為250美金，並協助旅客退票及改票，不收相關費用。

20日長榮航已經取消16班次，包括BR857台北到香港、BR758台北到杭州、BR809台北到香港、B7029台北到胡志明市、BR056台北到芝加哥、BR150台北到首爾、BR261台北到馬尼拉、BR205台北到曼谷、BR827台北到香港、BR061台北到曼谷、BR061曼谷至維也納、BR087台北到巴黎；以及BR797高雄到廣州、BR858香港到台北、BR757杭州到台北、BR810香港到台北。 長榮航空表示，將盡最大努力將旅客簽轉至他航，持有個人機票的旅客如果航班延誤超過6小時以上，將提供延誤期間衍生必要之食宿或交通等費用，依旅客提供相關單據之合理性核發，彌補上限為250美金，有關於退票或是更改訂位之旅客，也將會提供免收手續費之服務，相關作業辦法已公布在長榮航空罷工專屬網頁。

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