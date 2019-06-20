桃園市空服員職業工會今（20）日下午召開記者會說明罷工計畫，針對外界關心的離島交通，工會強調，除台北金門航線外，不會衝擊國內航線營運，同時也再次呼籲，因發還證件以及全員決策同意協商方案，都需要經過非常長的時間，因此長榮航空公司請儘早提出對應方案，以免造成這場勞資爭議中多方皆輸的局面。

長榮航空與空服員職業工會下午在勞動部的主持下正式進行罷工投票後的首度正式勞資協商，但雙方談不到1小時即陷入僵局，工會也在休息後宣布下午4時啟動罷工。

工會在下午6時公布罷工計畫。針對可能會影響到的離島交通，工會表示，長榮航空公司也多次對外宣稱有1400名空服員可供調度，國內疏運應該無虞，本會亦呼籲長榮航空公司優先調度人力派飛台北金門航線，若罷工行動造成長榮航空公司停班過多，國內線人力調度吃緊時，為減低對國人衝擊，本會願意經協調後支援人力。

工會強調，這次罷工行動目前沒有設定期限，最快速的解決因素，應是長榮航空公司是否願意提出協商方案，工會目前有設定退場決策機制的方案，並且會與參與罷工的會員進行說明，待確認後將再與社會大眾報告。

最後工會也向長榮航空公司喊話，空服員職業工會長期以來，都是願意協商的立場與態度，在勞資爭議調解破裂後也主動釋出善意，提出端午節不發動罷工，甚至在高投票率通過取得罷工權後也願意給長榮航空公司機會，再次上談判桌協商，但無奈歷經勞動部與交通部協調，資方仍然沒有前進方案，因此宣布開始罷工行動。

空服員工會再次呼籲，因發還證件以及全員決策同意協商方案，都需要經過非常長的時間，因此長榮航空公司請儘早提出對應方案，以免造成這場勞資爭議中多方皆輸的局面。

長榮航空罷工爆口角！反罷派：不爽做不要做

(工商 )