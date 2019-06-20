邁入第9年的新北市土城區品訓格言盃學生書法比賽，即日起至6月26日止接受報名。（許哲瑗翻攝）

寫書法的小朋友會更好！邁入第9年的新北市土城區品訓格言盃學生書法比賽，即日起至6月26日止接受報名，凡設籍或現就學於新北市土城區之各公私立高中、高職（含五專前3年級）、國中、國小學校的學生，對書法藝術有興趣者均可報名參加比賽，就有機會獲得最高獎金3000元禮券及獎狀，並且將於公所行政大樓之金城藝廊展出，歡迎各校書法好手把握最後機會，踴躍報名參加。

土城區長楊志宏表示，現在兒童平常使用手機、平板等3C產品的頻率越來越高，甚至比看書或出去玩的時間還多，而在科技改變生活習慣後，小朋友使用同音異字、忘了正確寫字方式的情況更是時有所聞，因此部分家長開始對於孩子學習書法，從小練字的習慣越來越重視，讓孩子愛上提筆寫字的感覺，認識瞭解傳統書法之美。

楊志宏指出，區公所每年舉辦書法比賽，提供這些樂在學習書法的孩子們一個互相交流切磋的舞台，期望利用寫字訓練孩子的定性，陶冶心性，並從古人的智慧學習做事的態度，做學問道理，讓孩子養成做事沉穩、專注及有始有終的品格，相信寫書法的小朋友不會變壞。

社會人文課表示，將書法比賽命名為「品訓格言盃」，就是希望學生在日常生活中增加接觸傳統文學的機會，挑選聖賢格言、詩詞來書寫，也能培養孩子對於文辭閱讀書寫的能力。

土城區公所也提供「經典集」一書可免費索取，內含三字經、千字文、弟子規等古籍經典供學子參考。社會人文課表示，報名期間自即日起至6月26日止，親自送達報名表之受理時間為每週一至週日上午9時至下午5時止（中午照常受理）；採郵寄者以郵戳為憑，逾期報名者，恕一律不予受理。

比賽將於6月29日(週六)在土城國小舉行，採現場書寫方式進行。相關比賽簡章及報名表可至土城區公所網站訊息看板下載，也可電洽2273-2000分機751、752或2270-3379蔡小姐詢問。

(中時 )