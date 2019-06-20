郭彥均、巴鈺猜拳搶著游泳、享受SPA。（中天提供）

週休假日不用出國不用到海邊，入住市區旅宿就能享受Villa度假感，這就是《來去check in》本週主題「桃園人不私藏 這些好料端上桌」精彩內容！主持人郭彥均、巴鈺所入住的精品旅館，由空間設計大師親自操刀，擷取現代豪宅美學融入各種房型，一進到房間，諾大的泳池區以及SPA床讓郭巴2人組玩心大起，為了誰要下水游泳、誰要享受SPA床，兩人只好祭出猜拳大賽，巴鈺急著說：「我想贏！我想贏！因為大家都叫我『贏娃』。」讓現場笑成一片。

有玩怎麼能少了吃，深夜鵝肉攤到了晚上11點還是滿滿人潮，新鮮現宰鵝肉，讓人食指大動，曾有網友表示即使半夜從台北騎車到桃園排隊也心甘情願，入口即化的鵝肉讓巴鈺直囔囔：「兩個完全不同風格！原味鵝肉就像素顏清純小少女，煙燻口味則是晚上化身為性感小野貓。」更多精彩內容，本週六晚間7時請鎖定中天綜合台《來去CHECK IN》。

(中時電子報)