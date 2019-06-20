陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

37歲女星謝忻上周爆出介入好搭檔阿翔家庭，使當小三的謝忻遭罵翻，最近知名部落客「廣告小妹」發文表示，因謝忻有師父、師兄弟罩著，被冷凍時間應該會縮短，預言謝忻應該很快會沒事、回到正常軌道，而陳沂稍早則打臉表示：「拜託，阿翔都自身難保了是要怎麼靠？」

廣告小妹先前發文談阿翔道歉記者會，稱整場記者會內容可圈可點，「這經紀公司很可以」，有人問她謝忻之後會不會「被消失」？廣告小妹說：「謝不一樣，圈內人士沒打算放棄她。看來未婚還是有好處的，如果她今天已婚，那是肯定會被消失的」，也說：「通常，像她這種狀況都會被冷凍個兩三年，出席公益活動、低調過日子。但她有師父、師兄弟罩著，時間應該會縮短」。

對此，身為謝忻好友的陳沂狠嗆，指事發之後很多媒體想打聽她想法，她都無可控告，但看到謝忻有後台的說法覺得可笑，一來阿翔自身難保，二來她不相信胡瓜在這個時候會先想著幫謝忻復出，她所認識的胡瓜是將後輩當子女對待的人，若小孩出了這種狀況，「一定是先罵然後勸她抽離不要讓彼此陷在這樣的痛苦當中」，否認謝忻有人靠的說法。

(中時電子報)