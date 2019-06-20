台中市議員蔡耀頡20日針對觀光旅遊局舉辦「台中百大婚紗景點票選活動」，市府在1月12日舉辦百大婚紗景點票選記者會，廠商活動已先行辦理，標案卻在1個月後公告，2月22日才開標，質疑有圖利特定廠商之嫌。觀旅局長林筱淇說，分兩採購標案執行採購程序一切合法。

市議員蔡耀頡、何文海、施志昌、江肇國、李天生、曾朝榮20日聯合質詢說，市府為引進「婚紗產業」，透過觀光旅遊局舉辦「台中百大婚紗景點票選活動」，觀旅局在1月12日舉辦百大婚紗景點票選記者會，並邀請到知名藝人Janet共同行銷。

蔡耀頡質疑，超過10萬元標案都需公開招標，該活動經費預算約33萬，只有1家廠商投標活動卻先行辦理，2月22日才開標，不免令人質疑有為廠商「量身訂做」之嫌；他質疑標案有弊端，要求政風處調查，台中百大婚紗景點未發包先執行的疑義？

林筱淇說，該局共分兩採購標案執行，第一場記者會在1月12日執行完成，花費共計8萬7900元；內容包含背板、音響、主持、花童、場佈，票選活動第一階段是該局透過自主營運FB粉絲頁連結活動網頁進行網路推薦程序，網路推薦時間在1月14日至2月27日。

林筱淇強調，後續百大婚攝票選案標案，2月15公告上網至3月7日決標，由得標廠商以32萬8000元承接，並接續於履約期間管理維護活動主題網頁功能，內容至少包含活動期程及辦法、彙整第一階段推薦景點資訊等，採購程序一切合法。

(中時 )