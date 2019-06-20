雲林縣口湖鄉公所去年為轄內許多被認為非法的占養戶，成功申請到國有財產署合法土地租約，20日國產署服務到鄉，行動辦公室開進公所為承租者換租約，讓不少老弱養殖業者免舟車勞頓，大家順利換約，開心不已。
養殖業者林連生指出，許多同業魚塭都已傳承養了幾代，因無養殖登記證，導致天災無法申請補助，每年還得繳占養賠償金，又背負占養汙名，幸好公所願意依水電或農漁會相關資料，核發土地實際使用證明，才順利解套，讓大家權益受保障。
口湖鄉長林哲凌表示，公所和國產署合作共協助150多「占養戶」成功申請到合法租約，今年有425租戶租約將在年底到期，其中養殖地225戶、上有房舍的基地約190戶，其餘為耕地。
國產署雲林辦事處股長梁晉源說，租約到期若未續約，可能被誤認為無再承租意願而被終止租約，將影響農保、漁保、養殖漁業登記證、水權狀、災害補助申請等相關權益，所以該署也先以書面通知換約。租戶馬裕隆稱讚國產署貼心。
(中時 )
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