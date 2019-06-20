立法院朝野黨團今（20）天協商攸關淘汰不適任法官、檢察官的《法官法》修法，協商一開始氣氛平和，但由於時代力量與民進黨團對於修法立場迥異，意外爆發口角衝突，導致協商最終破局。立法院長蘇嘉全裁示，下周一繼續協商。

《法官法》日前在司法及法制委員會審查時，僅就法官懲戒處分規定、職務法庭二審制度部分達成共識，增訂「不得再任用為公務員」、「剝奪退休金及退養金」，且適用於「已退休或因其他原因離職之人」。

不過，關於法官評核或評鑑結果是否全面公開，以及為強化受評鑑法官及請求人在個案評鑑審議時的程序保障內容、加速懲戒流程、評鑑委員會組成等關鍵條文則遭保留，留待朝野協商。

立法院長蘇嘉全20日召集朝野協商《法官法》，一開始協商氣氛平和，針對司法院設人事審議委員會的業務範圍與組成縝密討論。

時代力量立委黃國昌主張人審會要納入「停職」，組成由司法院長指定7人，法官代表14人，學者專家5人。與民進黨團修正動議維持現行法立場迥異。

黃國昌還質疑民進黨團於2011年修訂法官法的版本與今天提出來的不同，立場丕變，不再採納民團意見，批評民進黨執政後「換了位置就換腦袋」。此話一出，柯建銘強烈不滿，回擊當初他與司改會協商25次提出折衷版本，此次修法，司改會對這一條並沒有異議。

黃國昌補充，他對2011年國民黨執政，掌握國會多數修訂的法官法高度不滿，無法接受五十分的法官法。他抨擊，人審會對司法改革道路非常重要。

國民黨團總召曾銘宗眼看協商場合演變成柯、黃痛批前朝執政疏失，輪到他發言時，他激動不滿地說，今天協商並未針對法條討論，還把前總統馬英九扯進去，揚言絕不簽協商結論，語畢隨即憤而離席。

最後，蘇嘉全裁示，今日協商告一段落，下周一繼續協商，也請司法院、法務部進一步研究法官法修法。

(中時 )