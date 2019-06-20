活到老，學到老！僑光科技大學企業管理研究所碩士班黃明河今年以80歲高齡取得學位畢業，他的指導教授李淑芳表示，黃明河從研究所一年級就開始準備論文，雖然困難重重，但他始終積極認真完成論文，足為年輕學生學習典範。

黃明河說，他是僑光科技大學資深校友，於1971年從僑光夜間部第4屆會統科畢業，從事投資合夥事業有成，62歲從職場退休，64歲開始到社會局當街友助理社工。他於2003年創辦｢台中市街友關懷協會」並擔任理事長至今，積極從事社會公益事業，成為街友溫暖的窗口，長年提供餐食、物資及基本生活必須品。

僑光科大表示，黃明河實踐「活到老、學到老」終身學習的精神，於2017年就讀僑光企業管理研究所碩士在職專班進修，於80歲高齡取得碩士學位。

黃明河的指導教授李淑芳表示，黃明河以他終身服務的街友為研究對象，探討街友服務品質，並提出服務缺口建議，他為克服不熟悉電腦打字的困難，逐字手寫論文稿，再請人協助打字成電子檔，以最原始的方式核對修稿，雖然困難重重，但他積極認真完成論文，令人欽佩。

(中時 )