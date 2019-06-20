安德森席爾瓦（下）跟張晉高塔打戲相當刺激。（華映提供）

香港動作新星張晉與金馬鬼才導演陳果將於下周來台，為電影《九龍不敗》宣傳造勢，26日兩人將兵分兩路，陳果將舉辦創作分享座談會，與影迷一同分享從獨立電影轉往商業作品的「自虐」過程；而張晉則將首度與粉絲展開近距離的接觸，前往戲院與觀眾碰面。

片中張晉有多場激戰世界拳王安德森席爾瓦的動作場面，場場打到血脈賁張，但電影最高潮便是兩人在澳門旅遊塔一路對決到頂樓，張晉透露自己有懼高症，打到高樓上感受和玩命沒兩樣，還要從338公尺的高塔一路下墜，他說：「但這一場是演到兩人打到情緒亢奮，腎上腺素大爆發，不能有一絲的恐懼感。」

他也透露安德森席爾瓦雖然動作一流，但拍攝經驗不足，兩人打到險象環生，「有一幕他在空中踢我一腳，一開始他怕到傷我而有所保留，但效果不夠好，最後他用全力踢過來，我真的整個人被飛踢出去！」

全片還有另一個亮點，便是兩人都脫去上衣，秀出精實肌肉對戰，張晉大秀完美六塊腹肌，再加上身上畫滿逼真的龍型刺青，酷帥程度爆表，他笑說：「當時我和席爾瓦都沒穿衣服又秀出紋身，非常有男人決鬥的感受。」電影28日在台上映。

(中時 )