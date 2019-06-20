韓國女團Red Velvet繼〈紅色味道 （Red Flavor）〉和〈Power Up〉之後，在今年夏天帶著全新迷你專輯《‘The ReVe Festival’ Day 1》回歸，首支曝光的主打歌預告片〈Zimzalabim〉色彩相當繽紛，以節奏感強烈的鼓聲開展，靈活的運鏡引領視線迅速穿越構成豐富多彩的遊樂園。

〈Zimzalabim〉的編曲中有著特別的合成器音效、清爽的旋律搭上現今流行的Electro Pop元素，連續3年Red Velvet都在夏天有新作品推出，也象徵著全團熱情洋溢的一面。

Red Velvet19日於韓國舉辦新專輯記者會，提到這次〈Zimzalabim〉可是花了一些時間去消化，原來這首歌的靈感是來自歐洲的咒語，副歌不斷重覆著「Zimzalabim」這句歌詞，一邊喊著這個咒語一邊希望夢想能實現，一開始團員們對於這個詞彙有點陌生，不知要如何呈現在歌曲中，所以是會擔心的，但慢慢唱著唱著又覺得很順口，希望這樣的旋律能再度成為琅琅上口的洗腦歌。

《‘The ReVe Festival’ Day 1》主視覺是一枚金幣，以「The ReVe Festival」為概念傳遞2019年Red Velvet展開多彩音樂活動，「ReVe」是Red Velvet的縮寫，是第二次單獨演唱會「REDMARE」上出現的機器人角色的名字，在法文中含有「夢想」、「幻想」的意思，預計透過嘉年華的形式呈現夢幻般的音樂演出。《‘The ReVe Festival’ Day 1》已與韓國同步在台數位發行。

(中時 )