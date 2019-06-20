台中市外埔綠能生態園區將於7月營運，台中市議員李中20日市政總質詢，抨擊外埔綠能生態園區ROT案得標廠商根本不具商業運作能力，市政府往後還得負擔24年共60億餘元的經費，要求市長及法制局研究解約可能性。環保局說，市府會詳實檢討現行合約內容，配合議員調閱和政風查察。

李中指出，外埔綠能生態園區ROT案，環保局每年要負責廚餘及稻桿運輸、還得幫廠商將發電後的沼渣、沼液運走，每年需支出運輸費用約2.8億元；廠商靠發電每年只能收益1.4億元，市政府往後還得負擔24年共60億餘元的經費，對市府或全民而言根本是門賠本生意。

李中說，當環保局無法依約提供足量廚餘時，廠商可收取定額處理費；但當廠商無法履約時，契約內竟沒有任何約束或處罰條款；連市長都認為這個案件顯然違反專業與常識，法制局應與環保局共同討論研議，儘速終止或解除這個沒有商業價值且損害市民權益的ROT案。

環保局表示，前市府於107年編列預算採購生廚餘桶「綠圓寶」，隨垃圾車回收生廚餘至綠能生態園區。議員針對採購標案提醒未能配合園區運轉期程，目前已送司法檢調，一切靜待調查；日後將督促同仁提升採購觀念，讓標案成品符合民眾使用習慣。

環保局強調，議員質疑契約內容不利市府部分，市府將根據議員意見，詳實檢討現行合約內容，補強調整至更完備，也會配合議員的調閱和政風的查察。

(中時 )