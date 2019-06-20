桃園市空服員職業工會在今天的勞資協商破裂後宣布罷工，現場已集結超過700人參與罷工行動。工會批評資方未拿出誠意面對工會的訴求，桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，罷工行動目前沒有設定期限，最快速的解決方式應是長榮航空公司是否願意提出協商方案。

桃園市空服員職業工會常務理事李瀅表示，今天下午的協商進入首條的討論後，公司拿出來的對案一樣與2年前一模一樣，她說，不是工會不讓步，工會已與公司進行25次的團體協約、團體協商，工會一退再退，但公司從來沒有提過前進方案。

周聖凱說，如果日後的協商工會不排斥政府參與其中，關鍵在於公司有無誠信。至於傳出工會進入管制區收取證件，李瀅說明，桃園機場是管制區，即便是工會成員也無法隨意進入管制區。

工會理事廖以勤說，在工會宣布罷工後，長榮公司隨即寄發內部信給員工，其中提到罷工期間支援服勤提供額外津貼等，她指出，公司其實早就對罷工有所準備，公司的舉動無非是想要打擊工會的團結，公司還不如把這樣的誠意拿來協商。

至於下一個解決罷工的關鍵在哪裡？周聖凱說，工會沒有預設立場，只要公司拿出前進方案，我們都願意討論，桃園市空服員職業工會保持開放的態度。

另，周聖凱提及，此次罷工行動除了台北金門航線外，不會衝擊國內航線營運，而長榮航空公司多次對外宣稱有1400名空服員可供調度，國內疏運應該無虞，工會呼籲長榮航空公司優先調度人力派飛台北金門航線，若罷工行動造成長榮航空公司停班過多，國內線人力調度吃緊時，為減低對國人衝擊，工會願意經協調後支援人力。

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(中時 )