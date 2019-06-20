近來各縣市都發生回收場大火，遮天蔽日，被質疑不尋常，線西鄉連續「火山爆發」，但2、3個月過去了，焚毀、半焚毀廢棄物仍堆積如山，風吹過飄起火灰揚塵，臭氣沖天，引爆民怨，「還要再造成幾次汙染？」環保局表示，天天緊盯，業者借貸，21日會進場處理。

線西鄉中華路的私人回收場，3月17日發生大火，狂燒10小時，火災過後至今，現場依然堆積著數百噸的塑膠混合物和廢塑膠，宛如垃圾山，讓附近居民氣憤不已，不能「燒了就事」，要追究責任。

賴清美說，線西真的很悲哀，火化垃圾至今還臭氣沖天，下雨垃圾泡著水，地面也一灘灘水窪，造成了病媒蚊溫床，回收場、地主、承租人，以鄰為壑，難道就無法可以管管了嗎？附近住戶指出，至今都超過3個月了，一直擺爛，是要再等一次火災？

環保局指出，線西中華路業者已籌30萬元，將堆積1.5公噸的廢電光纖送到桃園處理完畢，5月11日也將塑膠混合物60公噸送北斗處理場再利用，目前現場仍有140公噸塑膠混合物和100多噸廢塑膠，天天緊盯，業者已向朋友再借貸50萬元，21日會進行後續處理。

至於，彰濱工業區廢輪胎處理廠4月21日也狂燒16小時，現場還是一片災難過後場景，環保局指出，業者待鑑定報告確定，釐清保險事宜後，近期會排定進場作業；兩廠分別依儲存設備不足、沒有即時通報，依廢棄物清理法開罰。

(中時 )