前立法院長王金平日前宣布不參與國民黨內初選，掀起各界討論。對於這決定如今看來是否還明智？他今接受廣播專訪直回「當然」，自認在不公平的初選規則下，大可不必跳進去，「我認為那是一個陷阱」，而跳出來後，當然可以做很多自己想做的，「連500萬都省下來了！」

談起不參與黨內初選後，是否比較自由自在？王金平笑說，自己已經脫出三界，可以自由自在、游刃有餘，不必受到初選的牽制，像是初選何時要參加、國政願景說明會等，且自己經常都在講國策願景，接下來在雲林的活動中也會談，「有更多場合可以自由自在的發揮」。

主持人也問，國民黨初選最終總會有人出線，若堅持參選、競爭恐沒正當性，難道要再比民調？王金平則回「理論上不可能，實際上也不會」，但常講世事如棋、變化莫測，所以未來整個局勢要怎麼變，沒人能預料的到，所以還是準備自己的，繼續走基層傾聽民意、整合各方力量，這樣也能匯集很大的力量，幫助國民黨在2020年重新取得政權。

王金平還重申，自己不會退黨，至於是否可能被退黨「那誰也不曉得」，但沒有跟別黨合作的打算，也沒有被徵召當副手的打算。被問及2020選舉公報上仍會有王金平的名字？王則強調「一樣，參選到底」「就再看嘛！大家慢慢觀察」。

主持人追問，是否認為黨內的可能參選人會被換掉？王金平表示，自己不能這樣講，「反正世事如棋、變化莫測」，大家就耐心等待、觀察。

至於如今民調、聲勢都不理想，信心從哪來？王回應，民調只是參考，而真正在國民黨內部，相信5人都不至於會否定自己，「因為我是全國各地區可說最有組織、系統的選舉團隊」；民調現在不是太理想，但能說未來就不理想嗎？最主要是將國政願景談清楚，讓大家了解、接受並轉來接受自己，這才要緊，「這隨時可以翻轉，不是那麼困難」，接下來也會開始談政見。

(中時 )