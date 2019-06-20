長榮勞資協商破局，工會突襲在今天(20日)下午4點罷工，造成航班大亂，國際線受到影響的人數高達8600多人，許多旅客不滿破口大罵。對此長榮航空表示，已設立罷工消息專區，並承諾延誤超過6小時的食宿交通費用，可在專區申請補助，上限為250美金(約7760台幣)。

長榮航空在官網設立罷工說明專區，並表示受罷工影響，要辦理退票的旅客無須手續費，也將盡最大努力將旅客簽轉至他航，持個人機票旅客如果航班延誤超過6小時以上，將提供延誤期間衍生必要的食宿或交通等費用，依旅客提供相關單據的合理性核發，補償上限為250美元。

長榮表示，對空服員職業工會採取突襲式罷工，犧牲旅客權益感到遺憾，也對旅客致歉。長榮還表示，無法預期參與罷工的空服員人數，但根據了解，不少空服員是迫於同儕壓力，或是一時衝動參與，呼籲大家理性，盡速歸隊工作。

長榮航空罷工爆口角！反罷派：不爽做不要做

(中時電子報)