大溪分局自製英文縮寫T恤，展現年輕警察的活潑與朝氣。（邱立雅翻攝）

大溪分局力求年輕化，近日設計一款英文縮寫「DPPD（Daxi Precinct,Taoyuan Police Department）」字樣的黑色T恤，讓年輕男女警穿上T恤走進大溪老街，品嘗大溪美食並拍攝短片，短片同時貼上時下流行的社群平台Instagram，希望貼近年輕朋友，多一個管道與年輕人互動。

為了貼近時下年輕人，分局透過內部調查後規畫自製T恤，讓年輕警察同仁勤餘時能夠穿著，衣服上的裝飾力求樣式簡單，背後則印上大溪分局縮寫「DPPD」，大溪分局表示，美國紐約警察的縮寫為NYPD，大溪也有自己的專屬縮寫。

大溪分局為此特別安排年輕男女警穿上T恤，走進大溪老街，請擁有攝影專長的警察掌鏡，拍出大溪老街的古樸氣氛與在地美食，更襯托出年輕警察的專業與活力。影片也上傳至大溪分局IG，警察化身最佳在地導覽員。

帥氣活潑的T恤曝光後，有不少網友留言發問「可以團購嗎？」「好想要一件。」不過大溪分局回應表示，目前T恤僅少量製作，在分局內部試試水溫，如果反應不錯的話才會大量製作，僅限內部人員穿著無法販售。

此外，大溪分局為貼近年輕族群，在青春專案期間加入IG，未來將持續與年輕民眾互動，也會透過IG進行預防犯罪宣導、防毒、防詐等等知識。

(中時 )