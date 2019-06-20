陳瑞欽退休後遊歷世界各國，為了想留下心中美景，70歲毅然拜師學畫畫，80歲在鹿港公會堂舉辦生平首次個展，一幕幕記憶遊蹤，躍然宣紙上。（吳敏菁攝）

陳瑞欽退休後遊歷世界各國，為了想留下心中美景，70歲毅然拜師學畫畫，80歲在鹿港公會堂舉辦生平首次個展，一幕幕記憶遊蹤，躍然宣紙上。（吳敏菁攝）

陳瑞欽退休後遊歷世界各國，為了想留下心中美景，70歲毅然拜師學畫畫，80歲在鹿港公會堂舉辦生平首次個展，一幕幕記憶遊蹤，躍然宣紙上，他還把水墨添色彩，強化透視比例，展現個人風格，畫出了多采人生。

陳瑞欽出生於鹿港北頭漁村船仔頭，畢業後投入木工產業，年輕時經營神桌家俱業、木器工廠、養殖鰻魚等無數工作，中年與妻子經營國民旅遊業，到處遊山玩水，走遍台灣各處景點。

耳順之年拾畫筆從事創作，加入鹿港長青學苑國畫山水班，與粘春福老師學習水墨技法，與同學一起切磋技藝以畫會友，至今超過10個年頭，還到建國科技大學與林清鏡老師學習彩墨創作。

陳瑞欽與妻子旅遊世界各地，各地美麗的景致成為他畫筆下的創作題材，一幕幕記憶中的遊蹤美景，他利用水墨畫風，再次呈現宣紙。

他還把傳統水墨，賦予了新意，從題材選擇、排帖布局、勾勒線條、運筆上彩、宣染墨韻上，跳脫水墨畫的框架，強化透視比例，讓畫面更具立體感，在色彩與技法的運用，更是嘗試突破，讓作品呈現出個人的獨特風格。

鹿港鎮長許志宏表示，陳瑞欽首次個展不同凡響，50幅作品，內容多元豐富，除了傳統水墨題材外，更有多幅世界各地風景名勝景點，不同於傳統山水畫風，他對繪畫藝術的熱情，更立下「為生活上彩、人生不留白」典範。

(中時 )