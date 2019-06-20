長榮航空今（20）日與桃空職工正式勞資協商破局，工會即刻宣布空服員下午4時啟動罷工行動。長榮下五4點半召開記者會，長榮航空總經理孫嘉明指出，罷工發起後，便會按照先前對內公告的措施來執行。若是罷工導致公司獲利下滑、虧損，在恢復獲利之前將會「暫停發放年終、年度調薪，以及提供員工及其直系親屬的優惠機票！」而在罷工期間出勤者則不受此限。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空重申，根據先前長榮內部信件內容，說明在罷工期間的相關福利，並會根據先前對內發布的措施，若罷工導致公司獲利下滑、虧損，在恢復獲利前，將暫停發放年終、年度調薪以及提供員工及其直系親屬的優惠機票。但只要於罷工期間同仁依班表出勤與配合公司調整班表者，不受此限。

長榮航強調，負有持續穩健經營以提升全體同仁勞動條件的使命，倘若罷工發生，懇請同仁全力支持，莫忘加入航空業的初衷，大家團結合作來維護所有信賴長榮的旅客之權益，盡可能降低此罷工情況對他們的衝擊。

(中時電子報)